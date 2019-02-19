يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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وتقام المباراة في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول ضد بايرن.

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نهاية المباراة

ق 80: نزول ريبيري بدلا من كومان

ق 75: نزول ميلنر بدلا من نابي كيتا ونزول أوريجي بدلا من فيرمينو

ق 74: صلاح يتلاعب بدفاع بايرن ثم يخسر الكرة قبل أن يسدد

ق 58: تسديدة قوية من جنابري تمر أعلى مرمى أليسون

ق 53: صلاح يهدر فرصة سهلة بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى ولكنه سدد بشكل خاطئ بدلا من إرسال عرضية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: صلاح يلعب الكرة بكعب القدم إلى روبيرتسون الذي أرسل عرضية قابلها ماتيب بتسديدة مرت بجوار المرمى

ق 38: ماني يواصل إهدار الفرص السهلة

ق 36: أليسون يواصل التألق ويبعد تسديدة جنابري لركلة ركنية

ق 32: ماذا أهدرت يا ماني.. فرصة خطيرة تصل إلى السنغالي أمام مرمى نوير بعدما ارتدت تسديدة نابي كيتا من الدفاع ولكنه يسدد خارج المرمى

ق 27: كيميتش يحصل على إنذار ويغيب عن مباراة العودة

ق 24: رأسية رائعة من صلاح تمر بجوار مرمى نوير وفرصة خطيرة لليفربول

ق 16: خطأ من أليسون والكرة تصل إلى جنابري الذي سدد بقوة في الشباك الخارجية

ق 13: بايرن ينتفض ويهدر فرصة مركبة عن طريق كيميتش وجنابري وألابا وليفاندوفسكي ومع تألق أليسون ويتصدى لكرة من زميله ماتيب

ق 12: تمريرة طويلة من هندرسون وصلت إلى محمد صلاح الذي لمس الكرة وحولها نحو مرمى نوير الذي أمسك بالكرة

ق 10: مستوى متوسط من اللعب وحذر من الفريقين

انطلاق المباراة