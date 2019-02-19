الريان والنصر السعودي يتأهلان إلى دوري أبطال آسيا.. والغرافة يودع

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

النصر - أجمك - دوري أبطال آسيا

تأهل النصر السعودي إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بفوزه الكبير على أجمك الأوزبكي 4-0، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

عمر هوساوي افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة 55، قبل أن يضيف سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 62.

البرازيلي جيوليانو أضاف الهدفين الثالث والرابع للنصر في الدقيقتين 80 و+90، ليؤمّن تأهُل العالمي إلى المسابقة القارية.

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النصر انضم إلى المجموعة الآسيوية الأولى التي يتواجد فيها أيضا الوصل الإماراتي، والزوراء العراقي، وزوب أهان الإيراني.

وفي مباراة أخرى، فاز الريان القطري على ضيفه سايبا الإيراني في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة الدوحة.

أرمان رمضاني سجّل هدف الضيوف الأول في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود الريان في المباراة بواسطة الفنزويلي خافيير ريفاس أدرك التعادل في الدقيقة 27.

الإثارة الكبيرة حدثت في آخر الثواني عندما أضاف سيباستيان سوريا الهدف الثاني في الدقيقة 89، قبل أن يحسم ريفاس المواجهة في الوقت القاتل بهدف ثالث.

لينضم الريان إلى المجموعة الثانية التي تضم الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

بينما ودّع الغرافة القطري المنافسات، بخسارته على ملعب ثاني بن جاسم، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام زوب أهان الإيراني.

المهاجم القطري ذو الأصول المصرية أحمد علاء الدين سجّل هدف الغرافة الأول في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله الإيراني مهدي طارمي الهدف الثاني في الدقيقة 36.

في الشوط الثاني انقلبت المباراة رأسا على عقب، بداية من هدف النيجيري إيجودارو أوساجونا في الدقيقة 47، ليكون هدف زوب أهان الأول.

قبل أن يدرك زميله أمير مطهري التعادل في الدقيقة 63، وأخيرا سجّل محمد مهدي هدف الإيرانيين الثالث في الدقيقة 79.

كما لم يقدر النصر الإماراتي على استثمار عامل الأرض، وخسر أمام باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد في إمارة دبي.

دراجان سيران سجّل هدف الضيوف الأول في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، وأضاف زميله مارات بيكماييف هدف باختاكور الثاني في الدقيقة 50.

الإسباني ألفارو نيجريدو سجّل هدف النصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ولم يكن كافيا للعودة في المواجهة.

دوري أبطال آسيا

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