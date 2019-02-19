الأهلي يبحث عن مواصلة الانتصارات في الدوري أمام الداخلية الغائب عن الفوز منذ 111 يوما

يسعى فريق الأهلي لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري المصري وتحقيق الفوز السابع على التوالي في حالة التغلب على الداخلية مساء غد الأربعاء.

ويستضيف الأهلي فريق الداخلية ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري بملعب بتروسبورت.

وكان الأهلي قد تعادل مع الداخلية بهدفين لكل منهما في 29 ديسمبر بالمباراة المؤجلة من الجولة السادسة في المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 19 مباراة، بينما يقع الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة من 22 مباراة.

استمرار الانتصارات

يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في مسابقة الدوري المصري وتحقيق الفوز السابع على التوالي.

فمنذ خسارة الأحمر أمام بيراميدز في 4 يناير حقق الأهلي الفوز على سموحة ومصر للمقاصة ووادي دجلة وإنبي وحرس الحدود وأخيرا الإنتاج الحربي.

تعويض النتيجة السلبية للذهاب

سقط الأهلي في فخ التعادل أمام الداخلية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة والتي أقيمت يوم 29 ديسمبر الماضي.

وخطف الأهلي التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة بهدف أيمن أشرف لينتهي اللقاء بهدفين لكل منهما.

ويلعب الأهلي مواجهة الداخلية المقبلة بالصفقات الجديدة بالإضافة لعدد من الإصابات التي غابت عن المواجهة السابقة، إذ يتواجد جونيور أجايي وجيرالدو وحسين الشحات وحمدي فتحي وياسر إبراهيم.

تضييق الخناق على بيراميدز والزمالك

فوز الأهلي على حساب الداخلية بمباراة غد الأربعاء يرفع رصيد الأهلي إلى 45 نقطة بعد خوضه 20 مباراة في الدوري المصري.

وفي حالة تحقيق الأهلي لانتصاره السابع على التوالي يتساوى مع بيراميدز في نفس عدد النقاط الذي خاض 23 مباراة.

كما يضيق الفارق بين الأهلي والزمالك إلى 6 نقاط بعد خوض نفس عدد المباريات وقبل مواجهة الأبيض لطلائع الجيش غدا الأربعاء في مباراته رقم 21 بالمسابقة.

اللعب بدون رمضان

يغيب رمضان صبحي عن مواجهة الداخلية بسبب تراكم البطاقات الصفراء بعد الإنذار الذي حصل عليه في فوز الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وتعتبر تلك هي المباراة الثانية التي يغيب عنها رمضان صبحي مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق في يناير الماضي.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة إنبي بسبب الإجهاد والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

عودة بدائل هجومية

تشهد قائمة الأهلي لمواجهة الداخلية عودة مروان محسن مهاجم الفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

كما يتواجد أحمد حمودي وأحمد الشيخ، وقد يحتاج الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي لإشراك الثنائي في ظل ضغط المباريات التي يعاني منها الفريق.

وخاض الأهلي في الفترة الأخيرة عدد من المباريات يشارك فيها الرباعي جونيور أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي وناصر ماهر بانتظام.

استغلال غياب الداخلية عن الفوز

يغيب الداخلية عن تحقيق الفوز في أي مباراة منذ 2 نوفمبر الماضي بعد فوز صعب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد.

ولعب الداخلية منذ تلك المباراة 11 مباراة خسر في 4 وتعادل في 7 آخرين.

ويتعرض فريق الداخلية لضغط بسبب ابتعاده بفارق نقطة واحدة فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

يقع الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة وبفارق ثلاث نقاط فقط عن بتروجت صاحب المركز الأخير ونقطة عن فريقي إنبي والنجوم ونقطتين عن وادي دجلة.