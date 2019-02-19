رسميا - رفض استئناف ريال مدريد على إنذار راموس أمام برشلونة

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفع البطاقة الصفراء التي تحصّل عليها سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد، في مواجهة برشلونة.

راموس تحصّل على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة لذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة على ملعب كامب نو يوم 6 فبراير الماضي.

البطاقة هي الصفراء الثانية لـ راموس في كأس ملك إسبانيا، إذ تحصّل على بطاقة أولى في ذهاب ربع النهائي أمام جيرونا.

ووفقا لقواعد المسابقة، فاللاعب يتم إيقافه عن المباراة التالية عند تحصله على 3 بطاقات صفراء، ولذا فـ راموس يواجه خطر الغياب عن نهائي كأس ملك إسبانيا حال تحصله على بطاقة ثالثة أمام برشلونة في الإياب منتصف الأسبوع المقبل.

راموس موقوف بالفعل عن مباراة ليفانتي المقبلة في الدوري الإسباني بسبب خروجه مطرودا ببطاقة صفراء ثانية أمام جيرونا يوم الأحد الماضي (البطاقة الصفراء وحدها كانت كفيلة بإيقافه على أي حال لأنه الخامسة له في المسابقة).

كما سيغيب راموس عن إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام بتحصله على بطاقة صفراء ثانية في المسابقة خلال مواجهة الذهاب.