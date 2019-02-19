أحمد ريان: نلعب المباريات كأنها في الكأس.. وأريد إثبات نفسي للعودة للأهلي من جديد

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 18:32

كتب : FilGoal

أحمد ياسر ريان يحتفل بهدفه في شباك بيراميدز

أعرب أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة المعار من الأهلي عن سعادته بالتسجيل في شباك بيراميدز ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري وشدد على رغبته في العودة إلى الأهلي من جديد.

وتغلب الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد وكان أحمد ريان قد سجل الهدف الثاني لفريقه.

وبذلك يكون ريان قد سجل هدفه الثالث في خامس مبارياته مع الجونة منذ الانتقال في يناير الماضي وهو الثالث على التوالي.

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وقال أحمد ريان في تصريحات لقناة أون سبورت عقب المباراة: "نريد التواجد في مركز أفضل في جدول الدوري ليليق بالجونة، ونلعب المباريات كأنها مواجهات في الكأس وحققنا أول مكسب".

وتابع "لدينا مواجهات قوية فبعد بيراميدز الفريق القوي نواجه الأهلي ونسعى دائما لتحقيق نتائج إيجابية خاصة بعد الإخفاق في أخر مباراتين".

وعن هدفه في شباك بيراميدز قال ريان: "بعد تسجيلنا للهدف الأول كان ذلك أفضل وقت لنا بسبب عدم ترتيب بيراميدز أوراقه، ونجحنا في ترجمة الهجمة المرتدة للتقدم بهدف ثاني".

وبالحديث عن إعارته من الأهلي أوضح "خرجت من أجل إثبات نفسي والعودة من جديد".

وأتم "أريد العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، وذهابي للجونة فرصة لإثبات نفسي من أجل العودة إلى بيتي من جديد، لذلك أقاتل في كل مباراة".

ولعب ريان هذا الموسم مباراة واحدة فقط مع الأهلي وكانت في كأس مصر وصنع هدفا في الفوز على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أحمد ياسر ريان الجونة الأهلي

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