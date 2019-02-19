كيلليني: راموس أفضل مدافع في العالم.. ورونالدو عوض رحيل بوفون ويرفع سقف طموح يوفنتوس

يرى جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد هو أفضل مدافع في العالم.

وقال كيلليني لصحيفة "ماركا": "راموس أفضل مدافع في العالم، قلت ذلك العام الماضي والآن أصبح أيضا يسجل من ركلات الجزاء".

وأوضح "في المباريات راموس بالكاد يرتكب خطأ، وإذا فعل ذلك يكون بسبب أشياء أخرى خاطئة في الملعب".

وأضاف "هو أيضا قائد داخل الملعب وخارجه وأحد اللاعبين الذين يمكنهم التأثير على أداء الفريقين، هو يجعل زملائه يلعبون وهذا هو الفرق بين لاعب جيد وبطل. راموس الأفضل".

وانتقل صاحب الـ34 عاما للحديث عن تأثير انضمام كريستيانو رونالدو على يوفنتوس بعد رحيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون إلى باريس سان جيرمان.

وأوضح "نفتقد بوفون خاصة على المستوى الإنساني وقبله أندريا بيرلو، لكن دائما يرحل لاعبون ويبقى يوفنتوس لأن النادي دائما يشتري لاعبين كبار لتعويض الراحلين في الملعب وما نفتقده يكون التواصل يوميا بيننا".

واستدرك "ضم رونالدو كان مهما لتعويض رحيل بوفون في غرفة الملابس وعلى مستوى شخصية الفريق".

ثم تابع "رونالدو لا يساعد الفريق فقط بتسجيل الأهداف وصناعتها ولكنه مثال لنا لنطور من أنفسنا، وبعد سنوات من السيطرة في إيطاليا يستطيع رونالدو أن يساعدنا على البحث عن أهداف أخرى بعد أن وصلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل ضمه بالفعل".

وأشار المدافع المخضرم إلى أن أتليتكو مدريد منافس يوفنتوس في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يلعب بأسلوب إيطالي وهو ما يصعب مواجهته.

وأتم "أتليتكو أقرب للفريق الإيطالية ويلعب بخطوط متقاربة ويحقق نتائج غير عادية مع لاعبين بإمكانات عالية، وأنطوان جريزمان لاعب رائع يمكنه إحداث الفارق ويجعل المباريات غير متوقعة".

ويستضيف أتليتكو منافسه الإيطالي غدا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.