انتهت في الدوري - الجونة (2) - (1) بيراميدز

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 15:46

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز

بيراميدز يحل ضيفا على الجونة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق.77 عبد الله السعيد يسجل هدف رائعا بتسديدة صاروخية

ق.61 بطاقة صفراء ثانية لـ أحمد علي وطرد لظهير أيمن الجونة

ق.60 أحمد ياسر ريان يسجل الثاني بعد فاصل مهاري من أحمد حمدي

ق.58 جدو يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي أحمد الشناوي

ق.57 محمد ناجي جدو يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة علي جبر الذي تحصل على بطاقة حمراء

ق.51 إسلام عبد النعيم يسجّل هدف الجونة الأول بعد ارتباك دفاعي

دخول محمد مجدي أفشة بدلا من محمد فتحي في صفوف بيراميدز مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق اللقاء

الجونة بيراميدز

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