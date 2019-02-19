دانيلو يجيب – من الأفضل زيدان أم جوارديولا

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 14:23

كتب : محرر في الجول

دانيلو مع زيدان و جوارديولا

لعب البرازيلي دانيلو تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد ثم جوسيب جوارديولا في مانشستر سيتي، فمن يختار ليكون الأفضل؟

دانيلو

النادي : مانشستر سيتي

وحصل الظهير البرازيلي على فرصة العمل تحت قيادة زيزو والفوز معه بدوري أبطال أوروبا مرتين قبل الرحيل إلى سيتي في 2017 حيث استعاد تألقه مع جوارديولا.

وأجاب دانيلو عبر صحيفة "ميرور" "بالتأكيد زيدان وجوارديولا مختلفان، هما من أفضل المدربين في العالم ومن الصعب المقارنة بينهما".

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واستدرك "بالنسبة لي أنا سعيد جدا لأنني تدريب تحت قيادتهما، لا أحد يفوق جوارديولا في الاهتمام بالتفاصيل وما حققه زيدان لا يُصدق، ولذلك من الصعب أن أقول أيهما أفضل".

وأضاف "أنا سعيد بالعمل مع جوارديولا كما كنت سعيدا بالعمل مع زيدان في السابق".

وأشار صاحب الـ27 عاما إلى أن سيتي يستهدف التتويج بدوري الأبطال مع جوارديولا.

وأوضح نجم بورتو السابق "دوري الأبطال بطولة مغرية للفوز بها، ودائما نتحدث عنها في غرفة الملابس وسنفاجئ مدربنا بها قريبا أو لاحقا".

ثم أتم "نحن نعرف أنها بطولة ليس من السهل الفوز بها لكننا نمتلك الإمكانات، وسنقدم أفضل ما لدينا".

زيدان جوارديولا ريال مدريد مانشستر سيتي

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