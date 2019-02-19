قائد ليفربول: غياب فان دايك؟ الدفاع أمام بايرن سيكون مسؤولية الفريق ككل

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فان دايك - ليفربول

يعتقد جوردن هندرسون قائد ليفربول أن فريقه عليه مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا كوحدة واحدة على الصعيد الدفاعي، خاصة في غياب فيرجيل فان دايك.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، في ظل أزمة دفاعية بإيقاف فيرجيل فان دايك وإصابة أكثر من مدافع.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "بالطبع غيابه خسارة كبيرة. أعتقد أنه لعب جميع المباريات هذا الموسم، ويمكنك أن ترى مدى جودته. في الوقت نفسه لدينا ما يكفي من الجودة كفريق للتأقلم على الوضع. الدفاع سيكون مسؤولية الفريق ككل".

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وأوضح "من يشارك بدلا من فان دايك، أنا متأكد أنه سيجيد القيام بهذا الدور ويعلم جيداً ما نتوقعه منه. بالطبع غيابه سيكون خسارة كبيرة".

وعن نابي كيتا، أضاف هندرسون: "الجميع يرى كيف هو جيد. يستغرق الأمر بعض الوقت للتكيف. أعتقد أنه كان جيداً في العديد من المباريات التي خاضها. يمكن رؤيته يعتاد على الطريقة التي نلعب بها، وقد ساعده المدرب على التحسن".

وأردف "يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تبدأ في الشعور بأنك في بيتك، وفي المباراتين الأخيرتين يمكنك مشاهدة مدى الجودة التي يمنحها للفريق ومدى روعته".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي برصيد 65 نقطة قبل 12 جولة من نهاية الموسم، علما بأن الريدز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل بايرن وصافة الدوري الألماني بفارق 3 نقاط خلف المتصدر بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة الإياب يوم 13 مارس المقبل في ملعب إليانتس أرينا.

فيرجيل فان دايك ليفربول بايرن ميونيخ

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