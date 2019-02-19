وفاة الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة الأهلي

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 01:54

كتب : FilGoal

خالد توحيد - الأهلي

توفى في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الكاتب الصحفي خالد توحيد رئيس قناة الأهلي بعد أزمة صحية تعرض لها يوم الاثنين.

وتعرض خالد توحيد لأزمة قلبية مفاجئة ظهر يوم الاثنين، نُقل على أثرها لإحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله تعالى في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وعمل الصحفي الكبير الذي وافته المنية عن عمر 57 عاما في مؤسسة الأهرام وشارك في تأسيس مجلة الأهرام الرياضي، قبل أن يتولى بنفسه رئاسة تحريرها في 2014.

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وترأس خالد توحيد قناة الأهلي في مايو من عام 2018 إلى جانب تقديمه العديد من البرامج التليفزيونية وتحليل مباريات الدوري المصري.

وحرص مجلس إدارة الأهلي على تنعية خالد توحيد.

ويُنعي FilGoal.com أسرة الفقيد راجين من الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

في الدوري خالد توحيد الأهلي

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