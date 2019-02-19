مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-2-2019 والقنوات الناقلة.. قمة ليفربول وبايرن المرتقبة

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد بايرن ميونيخ

حان وقت القمة المرتقبة بين ليفربول وبايرن ميونيخ. أهلا بكم في ثلاثاء دوري الأبطال.

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ليفربول يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

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وفي نفس التوقيت، يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على ليون على بي إن سبورتس 1.

وفي الدوري المصري، يلعب الجونة أمام بيراميدز في الرابعة عصرا على أون سبورت والنيل للرياضة ضمن الجولة الـ 23 من المسابقة المحلية.

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في أوروبا برشلونة ليون ليفربول بايرن ميونيخ

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