بالفيديو - تصديات أولسن تهدي روما فوزا ثمينا على بولونيا المكافح

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 23:56

كتب : FilGoal

روما

واصل روما مطاردة المربع الذهبي للدوري الإيطالي، وتفوّق على ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد، في ملعب الأوليمبيكو، بالجولة 24 من المسابقة.

روما سجّل هدفيه بواسطة أليكساندر كولاروف وفيديريكو فازيو، فيما بصم نيكولا سانسوني على هدف بولونيا الوحيد.

ليرفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس خلف ميلان الرابع بنقطة واحدة، ويتجمّد رصيد بولونيا عند 18 نقطة في المركز 18.

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بولونيا كان قريبا جدا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 36 بواسطة روبيرتو سوريانو الذي سدد بقوة من مسافة قريبة، إلا أن السويدي روبن أولسن حارس مرمى السويد تألق وأبعد الكرة.

الدقيقة 43 شهدت تصديا مزدوجا رائعا جديدا من أولسن، بداية من عرضية أندريا بولي المخادعة، ثم أمام متابعة سيموني إيديرا.

روما واصل معاناته الدفاعية في الحصة الأولى، خصوصا عندما سدد سوريانو على على عارضة الذئاب في الوقت بدل الضائع قبل الدخول إلى غرفة خلع الملابس.

في الشوط الثاني تغيّرت دفة المواجهة، عندما تحصّل ستيفان الشعراوي على ركلة جزاء لـ روما، ترجمها الصربي أليكساندر كولاروف بنجاح.

كولاروف سجّل هدفه السابع في الدوري هذا الموسم، أكثر من أي مدافع في الدوريات الخمس الكبرى.

مدافع آخر ظهر ليؤمّن انتصار روما، هو الأرجنتيني فازيو الذي تلقى رأسية دانييلي دي روسي، ليطلق تسديدة صاروخية عانقت شباك بولونيا في الدقيقة 73.

بولونيا لم يستسلم، وواصل تهديد مرمى روما أمام تألق لافت من أولسن العائد للتشكيلة الأساسية بعد استبعاده أمام بورتو في دوري الأبطال منتصف الأسبوع الماضي.

صمود أولسن لم يدم، عندما اهتزت شباكه بهدف رائع في الدقيقة 84 سجّله سانسوني الذي راوغ عدة مدافعين وأطلق تسديدة أرضية لا تُرَد، نتيجة انتهت عليها المباراة.

روما بولونيا الدوري الإيطالي

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