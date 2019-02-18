خاص الإسماعيلي لـ في الجول: النادي تلقى الموافقة على لعب مباراتي الدوري وإفريقيا في برج العرب

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 21:03

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الإفريقي

أعلن طارق أبو الليل المدير الإداري للإسماعيلي عبر Filgoal.com، أن ناديه تلقى الموافقة الرسمية بشأن خوض مواجهتي طلائع الجيش، وقسنطينة، في استاد برج العرب الإسكندرية.

Filgoal.com كشف في وقت سابق وفقا لمصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، أن الدراويش سيطلبون خوض مباراة قسنطينة الجزائري يوم 23 فبراير بدوري أبطال إفريقيا، وطلائع الجيش يوم 26 فبراير بالدوري المصري، على استاد برج العرب "تجنبا للإرهاق".

وكان المصدر قد ذكر لـ Filgoal.com: لاعبو الفريق سيشعرون بالإجهاد الشديد في حالة التنقل بين الإسكندرية والقاهرة في تلك المدة القصيرة".

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وأضاف: "اللقاء الإفريقي سيقام في ملعب برج العرب، ثم مواجهة الجيش ستكون في القاهرة. اللاعبون سيشعرون بالإرهاق في ظل اللعب في الإسكندرية ثم القاهرة ثم السفر للجزائر".

وأشار "الاقتراح الأمثل لحل تلك الأزمة هو لعب مواجهة دوري الأبطال ومواجهة الدوري على مكان واحد وملعب واحد، سواء في الإسكندرية أو في القاهرة. سنطلب ذلك".

وهو ما تم تلبيته اليوم، ليخوض الإسماعيلي مباراتيه المصيريتين في مدينة الإسكندرية.

الإسماعيلي سيكون محروما من جماهيره على أي حال في مواجهة قسنطينة الجزائري، وفقا لعقوبة الاتحاد الإفريقي التي فُرضت اليوم الإثنين بغرامة 40 ألف دولار ومباراتين دون جماهير، مع إيقاف التنفيذ عن الثانية. (طالع التفاصيل)

الدراويش لن يكونون قادرين على خوض أي مباريات على استاد الإسماعيلية حتى نهاية الموسم على أي حال، إذ تم إغلاقه لتجهيزه لاستضافة منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرض مصر.

الإسماعيلي هزم النجوم في الجولة 22 من الدوري المصري على استاد جهاز الرياضة العسكري، وهي أولى مواجهات الإسماعيلي على ملعبه بعيدا عن استاد الإسماعيلية.

وعاد الإسماعيلي من جديد لدوري أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 فبراير الماضي، بعد استبعاده من المسابقة على خلفية أحداث الإفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويحتاج الإسماعيلي للانتصار على شبيبة قسنطينة الجزائري للحفاظ على آماله في الوصول لربع نهائي البطولة الإفريقية بعد خسارة أول مباراتين.

في الدوري، يحتل الإسماعيلي المركز الثامن على سلم الترتيب برصيد 27 نقطة من 19 مباراة.

الإسماعيلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا

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