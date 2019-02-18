في دقيقتين.. طرد لاعب دجلة وإلغاء هدف "جدلي" للمقاصة

اشتعلت الأجواء في دقيقتين فقط خلال مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة بطرد لاعب وعدم احتساب هدف.

ويلعب المقاصة ضد وادي دجلة ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري بملعب الجبل الأخضر.

وفي الدقيقة 23 تلقى بوزاس فاسيليوس لاعب وسط وادي دجلة بطاقة صفراء لعدم الالتزام بالوقوف على بعد 10 ياردات في إحدى الكرات الثابتة للمقاصة.

وبعد إصرار اللاعب على الوقوف قريبا من الكرة أشهر له الحكم إبراهيم نور الدين بطاقة صفراء أخرى وطرده من المباراة.

ونفذت الركلة الحرة من قبل ميدو جابر وقابلها أسامة جلال بضربة رأسية ارتطمت بالقائم الأيسر لمحمد عبد المنصف وعبرت إلى داخل المرمى قبل أن يخرجها الحارس ويشير الحكم إلى استمرار اللعب في لقطة جدلية ووسط شكوك عن تخطي الكرة خط المرمى.