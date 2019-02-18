رغم التضحية بالخسارة 20-0.. استبعاد بياتشنزا من دوري القسم الثالث الإيطالي

باءت كل محاولات فريق بياتشنزا الإيطالي للحفاظ على مشاركته في دوري الدرجة الثالثة بالفشل، ليتم استبعاده رسميا بعد خسارته 20-0 من كوينو.

وأثارت الخسارة الكبيرة لفريق بياتشنزا من كوينو في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي أمس الأحد 20-0 الاندهاش حول العالم.

ولعب بياتشنزا هذه المباراة منذ بدايتها بفريق مكون من 8 لاعبين فقط هم 7 ناشئين تتراوح أعمارهم ما بين 16 عاما و19 عاما، بالإضافة إلى المعد البدني للفريق.

والسبب هو تعرض نادي بياتشنزا للإفلاس، وتوقفه عن دفع الأجور للاعبيه وطاقمه الفني منذ شهر أغسطس، الأمر الذي دفعهم إلى فسخ عقودهم مع النادي. ( اقرأ القصة كاملة )

واضطر بياتشنزا لخوض مباراة أمس لمنع عقوبة استبعاده من المسابقة بعدما فشلوا في الظهور في مبارياتهم الثلاثة الأخيرة في الدوري.

لكن رابطة دوري الدرجة الثالثة الإيطالي أعلنت اليوم استبعاد بياتشنزا من المسابقة، رغم كل محاولاتهم لتجنب صدور هذا القرار وخوض المباراة التي انتهت بخسارة مذلة.