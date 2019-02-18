رسميا - ناني ينضم لنادي أورلاندو الأمريكي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 19:23

كتب : FilGoal

ناني

أعلن نادي أورلاندو الأمريكي التعاقد رسميا مع لويس ناني نجم منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد الأسبق.

لويس ناني

النادي : أورلاندو سيتي

وانضم النجم البرتغالي المخضرم لصفوف أورلاندو الأمريكي بعد يمتد لـ3 سنوات، بعد نهاية مسيرته مع سبورتنج لشبونة.

وبدأ ناني البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومنه انتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تألق معه وحقق بقميصه الكثير من الإنجازات أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2008.

أخبار متعلقة

#ليلة_الأبطال - مؤتمر كوفاتش: أنباء سعيدة عن ريبيري وكومان.. وموقف بواتينج من مواجهة ليفربول نيدفيد: لطالما أعجبت بمانشستر يونايتد.. لكن قرار البقاء في الدرجة الثانية كان سهلا سكاي: غياب لوفرين وفيرمينو عن مران ليفربول قبل مواجهة بايرن

ثم عاد لصفوف سبورتنج على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى فينربهاتشه التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي.

ومع منتخب البرتغال لعب ناني 112 مباراة دولية وسجل 24 هدفا وكان واحدا من نجوم المنتخب الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية لعام 2016 بعد التغلب على فرنسا أصحاب الأرض في النهائي.

لويس ناني أورلاندو الدوري الأمريكي

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل – عودة لوكاكو ليونايتد.. وثلاثي هجومي قوي لتشيلسي 11 دقيقة | أوروبا
بوكسيتس: هدفنا التسجيل والانتصار في فرنسا.. ننتظر أفضل نسخة من ليون أمامنا 11 دقيقة | أوروبا
أزمة في إسبانيا.. ريال مدريد يهدد بالانسحاب من رابطة السلة بعد "سرقة نهائي الكأس" أمام برشلونة 17 دقيقة | رياضات أخرى
3 بنود يناقشها اتحاد الكرة في عموميته.. إلغاء بند الـ8 سنوات وتغيير نظام الدرجة الثانية 31 دقيقة | مصر
في دقيقتين.. طرد لاعب دجلة وإلغاء هدف "جدلي" للمقاصة 43 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – أهداف جميلة وصناعة من صلاح في مران ليفربول قبل لقاء بايرن ميونيخ 59 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك