رسميا - ناني ينضم لنادي أورلاندو الأمريكي

أعلن نادي أورلاندو الأمريكي التعاقد رسميا مع لويس ناني نجم منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد الأسبق.

لويس ناني النادي : أورلاندو سيتي

وانضم النجم البرتغالي المخضرم لصفوف أورلاندو الأمريكي بعد يمتد لـ3 سنوات، بعد نهاية مسيرته مع سبورتنج لشبونة.

وبدأ ناني البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ومنه انتقل لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تألق معه وحقق بقميصه الكثير من الإنجازات أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لعام 2008.

ثم عاد لصفوف سبورتنج على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى فينربهاتشه التركي وفالنسيا الإسباني ولاتسيو الإيطالي.

ومع منتخب البرتغال لعب ناني 112 مباراة دولية وسجل 24 هدفا وكان واحدا من نجوم المنتخب الفائز بلقب كأس الأمم الأوروبية لعام 2016 بعد التغلب على فرنسا أصحاب الأرض في النهائي.