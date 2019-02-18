ليلة_الأبطال - مؤتمر كوفاتش: أنباء سعيدة عن ريبيري وكومان.. وموقف بواتينج من مواجهة ليفربول

زف نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ بعض الأخبار السعيدة عن حظوظ الثنائي فرانك ريبيري وكينجيسلي كومان من المشاركة في مباراة ليفربول.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد ليفربول مساء غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ريبيري انضم لنا اليوم وأصبح جاهزا، كذلك كومان في حالة جيدة وعلينا فقط التأكد من عدم شعوره بأي آلام ليشارك في المباراة".

وأضاف "نثق في عمل الجهاز الطبي معه قبل المواجهة".

وعن فرصة المدافع جيروم بواتينج كشف كوفاتش: "علينا الانتظار لمعرفة رأي الجهاز الطبي وإذا لم يستطع اللحاق بزملائه سيكون متاحا للمشاركة في وقت لاحق وليس أمام ليفربول".

وانتقل للحديث عن المباراة قائلا: "الأجواء بالتأكيد لها دورا هاما ولكننا نمتلك الخبرات الكافية لمثل هذه المباريات الهامة ويجب أن نحتفظ بالتركيز الشديد منذ البداية".

وأتم تصريحاته "يجب أن نظهر احتراما كافيا لليفربول وهم أيضا، وإذا لعب أصحاب الأرض بـ140% من مستوى فريقهم علينا أن نقدم 150% من مستوانا لأنها بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة للغاية".