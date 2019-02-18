تقرير: 3 طلبات لزيدان من أجل تولي قيادة تشيلسي

وضع الفرنسي زين الدين زيدان 3 شروط من أجل تولي قيادة تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز، بحسب تقرير صحفي.

وكانت صحيفة "ذا صن" أشارت في وقت سابق إلى مفاوضات متقدمة بين تشيلسي وزيدان، بعدما تراجع الفريق تحت قيادة ساري للمركز السادس في جدول الدوري بالخسارة المذلة من مانشستر سيتي 6-0. ( اقرأ التفاصيل )

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن زيدان حدد 3 مطالب من إدارة تشيلسي للموافقة على خلافة ساري.

المطلب الأول لزيدان بحسب التقرير هو بقاء إدين هازارد مع البلوز، حيث يرى زيزو أن النجم البلجيكي هو أساس بناء فريق جديد يكون قائده.

ولاتزال المفاوضات متوقفة بين تشيلسي وهازارد بشأن تجديد تعاقده، حيث أشارت صحيفة "تليجراف" إلى أن النجم صاحب الـ28 عاما قرر إبلاغ ناديه بطلب الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

وأضاف التقرير إلى أن زيدان طلب وضع 200 مليون جنيه إسترليني تحت أمره لضم لاعبين جدد في سوق الانتقالات، بالإضافة إلى الأموال التي ستتوافر من بيع لاعبين حاليين في الفريق.

وأخيرا، طلب زيدان أن يكون له القول الفصل في التعيينات الفنية والتعاقدات مع مارينا جرانوفسكايا مديرة النادي.

زيدان تولى تدريب ريال مدريد بعد بداية موسم 2015-2016 وقاد الفريق لتحقيق رقما تاريخيا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.