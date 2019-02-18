الزمالك يعسكر بالسويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.. وتدريبات خفيفة للأساسيين

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 16:27

كتب : أحمد شوقي

لاعبو الزمالك بحتفلون بهدف محمود كهربا في إنبي

قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس المدير الفني أن يغادر إلى السويس غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الزمالك أمام طلائع الجيش في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المران الأخير غدا الثلاثاء على ملعب النادي قبل أن يغادر إلى السويس للدخول في معسكر.

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وأدى مجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بلقاء أمس أمام إنبي تدريبات تأهيلية خفيفة على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

وعقب أداء التدريبات التأهيلية توجه اللاعبون إلى "الجيم" لأداء بعض التدريبات الاستشفائية للتخلص من الإجهاد.

وفضل الجهاز الفني خوض تلك المجموعة لهذه الفقرة فقط تجنبا للتعرض للإرهاق وذلك في ظل ضغط المباريات.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد خوض 20 لقاء وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز الذي خاض 22 مباراة.

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