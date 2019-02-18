فينجر: رامسي سيجعل يوفنتوس أقوى.. ولديهم كل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا

يرى أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال أن انتقال أرون رامسي لاعب وسط الجانرز إلى يوفنتوس بداية من الموسم المقبل يجعل البيانكونيري أقوى.

آرون رامسي النادي : أرسنال يوفنتوس

وأشاد المدير الفني الفرنسي بانتقال رامسي موضحا أنه لاعب ممتاز وهي خطوة رائعة له وللفريق.

وقال فينجر في تصريحات لصحيفة كوريير ديللو سبورت الإيطالية: "صفقة انتقال رامسي إلى يوفنتوس خطوة رائعة، فهو لاعب ممتاز".

وواصل إشادته بلاعبه السابق "رامسي يستطيع تسجيل الأهداف وصناعتها، ولا يوجد العديد من لاعبي الوسط بجودته".

وتابع فينجر "يوفنتوس يمتلك كل ما يتطلبه من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، ورامسي سيجعلهم أقوى الموسم المقبل".

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن المباراة المرتقبة يقول فينجر: "أتوقع رؤية فريق يوفنتوس متوازن ومثير للمتابعة، أتليتكو مدريد يدافع بشكل جيد وفعال للغاية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة".

وبالحديث عن توقعات الفائز باللقب هذا الموسم أوضح فينجر "لا أعلم من سيرفع لقب دوري الأبطال في النهاية، كل شيء ممكن".

وأتم تصريحاته "في مرحلة دور المجموعات، يوفنتوس هو الفريق الذي أقنعني أكثر بأسلوب كرة القدم والعقلية، يملكون كل ما يلزم للفوز بدوري أبطال أوروبا".