يوفنتوس: تحركنا من أجل إيكاردي؟ هذا ما قمنا به في الصيف

نفى المدير التنفيذي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي أن يكون تحرك لضم قائد إنتر ميلان السابق ماورو إيكاردي.

وكان إنتر المنافس اللدود ليوفنتوس قد جرد المهاجم الأرجنتيني من شارة القيادة، مع بروز تقارير تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى يوفنتوس.

ولكن باراتيتشي قال: "لم نتواصل مؤخرا (مع إنتر) من أجل إيكاردي".

وشدد "كذلك لم نتحدث مع السيدة (واندا) إيكاردي، كل ما قمنا به هو إخبار إنتر في الصيف الماضي هو أنه إذا أراد إيكاردي الرحيل، سنكون متحمسين لضمه".

وأتم "نحن في فبراير، إيكاردي لاعب لإنتر والرد على مثل تلك الأسئلة لا يمكن أن يحدث قبل يونيو".

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.