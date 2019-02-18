كرة طائرة - إصابة جديدة للمحترف الروسي بالأهلي

الإثنين، 18 فبراير 2019 - 13:58

كتب : FilGoal

سيرحي بيرتسيف - محترف الكرة الطائرة بالأهلي

أعلن محمد مصيلحي المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي عن غياب سيرجي بيرتسيف المحترف الروسي بسبب الإصابة.

وأوضح مصيلحي أن اللاعب تعرض للإصابة من جديد وتأكد غيابه عن التدريبات الجماعية.

ويعاني بيرتسيف من الإصابة بتمزق في عضلة السمانة ليتأكد غياب اللاعب عن المباريات.

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ومن المقرر أن يخضع بيرتسيف لبرنامج علاج طبيعي وتأهيله لعدة أيام قبل العودة للمشاركة من جديد.

ويعاني الأهلي بعد إصابة بيرتسيف بسبب غياب أحمد قطب ومحمد منعم للإصابة مع حاجة عبد الحليم عبو للعلاج الطبيعي.

وكان الأهلي قد تغلب على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة في الدور النهائي من بطولة الدوري المصري.

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