زوجة إيكاردي: سحب الشارة مثل قطع قدمه.. ولم نفكر في الرحيل عن إنتر

شددت واندا نارا زوجة ماورو إيكاردي مهاجم فريق إنتر ووكيلة أعمال اللاعب على أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي رغم ما حدث معه.

ماورو إيكاردي النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وكانت إدارة إنتر قررت سحب شارة القائد من إيكاردي بسبب تصريحات زوجته ضد سباليتي مدرب الفريق، ومنح الشارة لسمير هاندانوفيتش حارس مرمى الفريق.

وحلت واندا نارا ضيفة على برنامج تيكي تاكا بعد فوز إنتر على سامبدوريا 2-1 في الدوري الإيطالي بالمباراة التي شهدت غياب إيكاردي.

وقالت واندا عن سحب الشارة من زوجها: "البعض يتحدث أنه أمر غير مفيد أو أنها شارة لا معنى لها لكن هذا ليس الحال بالنسبة لإيكاردي".

وشددت "سحب الشارة أشبه بقطع قدمه، هو أمر هام له وهي جزء من قميصه".

وتابعت "إيكاردي لا يفكر في المال بل في قميص إنتر، علمنا بأمر سحب الشارة من تويتر ولم يأت في تفكيري حدوث هذا".

وأضافت "إيكاردي سجل 120 هدفا مع الفريق، نحن عائلة واحدة ونركز مع إنتر سواء كان داخل الملعب أو خارجه".

وشددت "ليس من نيتنا ترك الإنتر، لا نفكر في ذلك على الإطلاق".

وذهبت واندا مع زوجها إيكاردي لمشاهدة مباراة إنتر أمس الأحد، لكن تم استقبالهم بقذف الحجارة على السيارة الخاصة بهم.

وقالت واندا عن ذلك: "كان الأمر مفاجأة وصدمة بالنسبة لنا، وتحدثت مع بيبي ماروتا وجاء لمساعدتنا".

وقام بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر بإجراء اتصال هاتفي في برنامج تيكي تاكا وقال: "يجب علينا أن نحافظ على المباديء في عائلة إنتر وهذا سبب سحب شارة القائد من إيكاردي".

وشدد ماروتا "ما فعلنا كان قرارا صائبا لصالح إيكاردي وجماهير إنتر، ولن أستطيع شرح الأسباب هنا، لكن سأتحدث مع واندا نارا قريبا".

وتابع "إيكاردي يبلغ من العمر 25 عاما وأمامه الكثير من الوقت ليكون لاعب ذو خبرة".

وأتم ماروتا تصريحاته "على أي حال، ملتزمون بتقديم عرض تمديد التعاقد مع إيكاردي، وللاعب حرية الاختيار بالاستمرار أو الرحيل".