بالفيديو - المنقذ مبابي.. سان جيرمان يحقق فوزا صعبا على سانت إيتيان ويبتعد بالصدارة

أنقذ كيليان مبابي فريقه سان جيرمان وقاده لفوز صعب على سانت إيتيان في الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وواصل مبابي تألقه في كافة البطولات وسجل هدف فوز سان جيرمان على سانت إيتيان ليبتعد الفريق الباريسي بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 62 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ليل ولا يزال لديه مباراتين.

ولا يزال يغيب ثنائي هجوم سان جيرمان إدينسون كافاني ونيمار بسبب الإصابة.

سيطر سان جيرمان على مجريات المباراة وفشل نجومه في هز شباك سانت إيتيان إلى أن جاءت الدقيقة 73 وأرسل داني ألفيش تمريرة رائعة إلى مبابي الذي قابلها بتسديدة مباشرة سجل منها بطريقة رائعة هدف فوز الفريق الباريسي.

ورفع مبابي رصيده إلى الهدف رقم 19 في الدوري الفرنسي هذا الموسم سجلهم خلال 18 مباراة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 40 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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