بالفيديو - فياريال يكتسح إشبيلية ويحقق فوزه الأول منذ 10 مباريات

أوقف فياريال سلسلة نتائجه الكارثية في الدوري الإسباني، وفاز على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف دون رد، في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 24 من المسابقة.

فياريال حقق فوزه الأول بعد 10 جولات دون فوز، شهدت 4 هزائم و6 تعادلات، وهي أسوأ سلسلة نتائج يمر بها في القرن 21.

فريق الغواصات حقق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، إذ هزم سبورتنج لشبونة 1-0 في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

فيما تلقى إشبيلية هزيمته الرابعة على التوالي خارج ملعبه في الدوري، وهو أمر يحدث للفريق الأندلسي منذ موسم 1979\1980.

إشبيلية فاز مرتين فقط في 11 جولة، إلا أنه لم يغادر المربع الذهبي.

المدافع ألفارو جونزاليس افتتح التسجيل لـ فياريال في الدقيقة 20 بضربة رأسية صاروخية، بعد ركلة ركنية نفّذها سانتي كازورلا.

كازورلا صنع هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، والرقم 32 إجمالا بقميص فياريال في الليجا، ليعزز رقمه كأكثر صانعي الأهداف للغواصات.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ظهر الكولومبي كارلوس باكا، وألحق الضرر بمدافعي فريقه السابق إشبيلية.

باكا أسقط عدة مدافعين في طريقه نحو المرمى، وعندما انفرد بالحارس، مرر كرة بالعكس لـ زميله الكاميروني كارل توكو إيكامبي الذي سجّل في الشباك الخالية، بعد التمريرة الحاسمة الأجمل في الدوري الإسباني هذا الموسم.

قبل أن يختتم الجناح النشيط ألفونسو بيدرازا أهداف فياريال في الدقيقة 86.

بيدرازا كاد أن يسجل الرابع بعد لحظات، إلا أن كرته ارتدت من القائم.

ليرفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز 18، بفارق نقطة واحدة عن مراكز البقاء. بينما تجمّد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن خيتافي الخامس.