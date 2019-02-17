والده: عودة نيمار لبرشلونة مجرد "كذبة"

يعتقد والد اللاعب نيمار نجم باريس سان جيرمان أن كل الأخبار والتقارير التي تشير إلى عودة نجله إلى نادي برشلونة مجرد شائعات.

وقال نيمار الأب في تصريحات لموقع Telefoot: "لم تكن هناك أي اتصالات بين برشلونة ونيمار من أجل عودته للنادي الإسباني".

وأضاف "إثنان فقط يتحدثان باسم نيمار هو وأنا، ولم تصدر أي تصريحات مننا بشأن هذا الأمر أو عن إمكانية عودته لبرشلونة بشكل عام".

وأكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة في وقت سابق على صعوبة عودة نيمار للنادي الكتالوني.

وأشارت الكثير من التقارير الصحفية الإسبانية في الفترة الماضية إلى رغبة برشلونة في استعادة نيمار.

ورحل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن برشلونة قبل موسمين لينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون دولار كأغلى قيمة انتقال لاعب في تاريخ كرة القدم.