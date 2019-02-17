كورتوا يتحدث عن عدم تأقلم بيل مع إسبانيا.. واللقب الذي يطلقونه عليه في الفريق

ناقش تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، وضع زميله جاريث بيل في إسبانيا، وصعوبات التأقلم التي واجهها طوال سنواته في الفريق الملكي.

كورتوا تحدّث إلى صحيفة "إتش.إل.إن" البلجيكية، وكشف عن لقب بيل في غرفة خلع الملابس: "نلقّبه بـ لاعب الجولف".

ويواصل كورتوا حديثه عن زميله المدمن للجولف: "من الصعب للغاية وصف جاريث في كلمة واحدة".

ويضيف كورتوا: "يمتلك الكثير من الموهبة، ولكن من المؤسف أن هذه الموهبة لا تقدر على السطوع بشكل دائم".

ويشرح كورتوا كيف تأقلم شخصيا مع المجتمع الإسباني منذ فترته الأولى مع أتليتكو مدريد: "أعيش حياتي كما لو كنت ولدت وترعرعت في مدريد، آكل متأخرا، أخلد إلى النوم متأخرا، فهذا أسلوبهم في الحياة".

وروى كورتوا موقفا أوضح من خلاله كيف يلتزم بيل بصرامة مع تقاليده البريطانية: "اجتمع الفريق بأكمله لتناول العشاء منذ فترة، ولكن بيل وكروس لما يحضرا بسبب أن العشاء كان في وقت متأخر من الليل. خططنا أن نتناول العشاء في المطعم في التاسعة والنصف مساء، وبدأنا في تناول الطعام في العاشرة والربع، مع حلول منتصف الليل كنا نشرب القهوة".

مختتما: "ولذا خلدنا إلى النوم في حوالي الواحدة صباحا، تدريبنا الصباحي يكون في الحادية عشر، وبالتالي فهذا توقيت مثالي للنوم؛ إلا أن بيل أخبرنا: لن أحضر يا شبان، فأنا أخلد إلى النوم في الحادية عشر مساء".

يذكر أن مارسيلو كان قد صرّح في وقت سابق أنه يتواصل مع بيل بلغة الإشارة، إذ لا يجيد الويلزي التحدث باللغة الإسبانية بطلاقة على الرغم من تواجده في مدريد منذ 2013.