بالفيديو - ولفرهامبتون وكريستال بالاس إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل سوانزي سيتي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 4-1 على ضيفه برينتفورد في ملعب ليبيرتي.

أولي واثينكس افتتح التسجيل للضيوف في الدقيقة 28، نتيجة انتهى عليها الشوط الأول.

سوانزي تعادل في الدقيقة 49 بواسطة لوك دانييلز بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف دانييل جيمس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

الكوسوفي بيرسانت سيلينا أضاف هدف سوانزي الثالث في الدقيقة 66، وأخيرا اختتم جورج بايرس الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، تخطى كريستال بالاس مضيفه دونكاستر روفرز من القسم الثالث، بهدفين دون رد.

جيفري شلوب سجّل هدف اللندنيين الأول بالدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف ماكس ماير الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

كما تأهل ولفرهامبتون واندررز إلى ربع النهائي بدوره، بفوزه على مضيفه بريستول سيتي فريق القسم الثاني.

إيفان كافاليرو سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليضمن وصول فريقه إلى الدور المقبل.

وكانت أندية: واتفورد، برايتون هوف ألبيون، ميلوال، مانشستر سيتي، قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي.

المقعد الأخير في ربع النهائي يتحدد غدا في مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد.