تعادل فالنسيا وإسبانيول السلبي يُنتج مجموعة من الأرقام القياسية

فالنسيا والتعادلات، علاقة وطيدة تزداد تأصلا بمرور جولات الدوري الإسباني هذا الموسم.

إسبانيول فرض التعادل 0-0 على مضيفه فالنسيا في ملعب المستايا، بالجولة 24 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

التعادل هو الأول لـ إسبانيول هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليصير رايو فاييكانو هو الفريق الوحيد دون أي تعادلات في المسابقة.

وعلى قلة تعادلاته في دوري هذا الموسم، على كثرة تعادلاته تاريخيا؛ إسبانيول بات أول فريق يتعادل 0-0 في 200 مباراة بتاريخ الدوري الإسباني.

كما فشل إسبانيول في تحقيق الفوز على ملعب المستايا بالدوري للموسم الـ 11 على التوالي، إذ يرجع فوزه الأخير في معقل الخفافيش إلى 6 أكتوبر 2007.

بينما نجح في الخروج بشباك نظيفة من ملعب المستايا لأول مرة منذ انتصاره 1-0 في 2001 بهدف راؤول تامودو.

في المقابل، عادَل فالنسيا رقمه القياسي في عدد التعادلات على ملعبه بالدوري في موسم واحد، بواقع 9 تعادلات من أصل 13 مباراة في المستايا، والذي حققه سابقا موسم 1984\1985.

Valencia in LaLiga this season: DLDDDDWDDDLWWLDDWLDWWDDD — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) February 17, 2019

إجمالا، تعادَل فالنسيا 14 مرة هذا الموسم في الدوري، ليصير على بعد 4 تعادلات فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ديبورتيفو لاكورونيا، بتعادله 18 مباراة موسم 2015\2016.

المباراة شهدت الظهور الأساسي الأول للصيني وو لي في تشكيلة إسبانيول، مواجهة اكتسبت طابعا آسيويا عاما، إذ يمتلك السنغافوري بيتر ليم نادي فالنسيا، بينما يتبع إسبانيول مجموعة راستار الصينية.

أخطر فرص فالنسيا جاءت في الدقيقة 30 عندما سدد الفرنسي كيفن جاميرو على قائم إسبانيول الأيسر.

في الشوط الثاني واصل فالنسيا تهديد مرمى الضيوف، وكاد القائد داني باريخو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة المرمى، تصدى لها الحارس دييجو لوبيز ببراعة.

الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع شهد ارتكاب خابي لوبيز لمخالفة في حق باريخو، تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء الثانية، وبالتالي مغادرته الملعب مطرودا.