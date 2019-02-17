تعادل فالنسيا وإسبانيول السلبي يُنتج مجموعة من الأرقام القياسية

الأحد، 17 فبراير 2019 - 19:38

كتب : زكي السعيد

وو لي - جاراي - فالنسيا - إسبانيول

فالنسيا والتعادلات، علاقة وطيدة تزداد تأصلا بمرور جولات الدوري الإسباني هذا الموسم.

إسبانيول فرض التعادل 0-0 على مضيفه فالنسيا في ملعب المستايا، بالجولة 24 من الدوري الإسباني اليوم الأحد.

التعادل هو الأول لـ إسبانيول هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليصير رايو فاييكانو هو الفريق الوحيد دون أي تعادلات في المسابقة.

أخبار متعلقة

سولاري: لم نخسر الدوري بعد.. وطرد راموس من مخاطر المهنة كوينو يهزم بياتشنزا 20-0 في دوري القسم الثالث الإيطالي.. اقرأ قبل أن تتهكم بالفيديو – كورتوا كاد أن يسجل لـ ريال مدريد.. تعرف على الحراس الذين هزوا شباك الدوري الإسباني مالديني عن مقارنة بيونتك بشيفشينكو: لا تنسوا انضمام الأخير لفريق قوي جدا!

وعلى قلة تعادلاته في دوري هذا الموسم، على كثرة تعادلاته تاريخيا؛ إسبانيول بات أول فريق يتعادل 0-0 في 200 مباراة بتاريخ الدوري الإسباني.

كما فشل إسبانيول في تحقيق الفوز على ملعب المستايا بالدوري للموسم الـ 11 على التوالي، إذ يرجع فوزه الأخير في معقل الخفافيش إلى 6 أكتوبر 2007.

بينما نجح في الخروج بشباك نظيفة من ملعب المستايا لأول مرة منذ انتصاره 1-0 في 2001 بهدف راؤول تامودو.

في المقابل، عادَل فالنسيا رقمه القياسي في عدد التعادلات على ملعبه بالدوري في موسم واحد، بواقع 9 تعادلات من أصل 13 مباراة في المستايا، والذي حققه سابقا موسم 1984\1985.

إجمالا، تعادَل فالنسيا 14 مرة هذا الموسم في الدوري، ليصير على بعد 4 تعادلات فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم ديبورتيفو لاكورونيا، بتعادله 18 مباراة موسم 2015\2016.

المباراة شهدت الظهور الأساسي الأول للصيني وو لي في تشكيلة إسبانيول، مواجهة اكتسبت طابعا آسيويا عاما، إذ يمتلك السنغافوري بيتر ليم نادي فالنسيا، بينما يتبع إسبانيول مجموعة راستار الصينية.

أخطر فرص فالنسيا جاءت في الدقيقة 30 عندما سدد الفرنسي كيفن جاميرو على قائم إسبانيول الأيسر.

في الشوط الثاني واصل فالنسيا تهديد مرمى الضيوف، وكاد القائد داني باريخو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة المرمى، تصدى لها الحارس دييجو لوبيز ببراعة.

الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع شهد ارتكاب خابي لوبيز لمخالفة في حق باريخو، تسبب في حصوله على البطاقة الحمراء الثانية، وبالتالي مغادرته الملعب مطرودا.

إسبانيول فالنسيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

كورتوا يتحدث عن عدم تأقلم بيل مع إسبانيا.. واللقب الذي يطلقونه عليه في الفريق 10 دقيقة | أوروبا
ماذا قدم زيزو في ظهوره الأول مع الزمالك.. تأثير الـ 100% 15 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - ولفرهامبتون وكريستال بالاس إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 38 دقيقة | أوروبا
5 أرقام تحققت من فوز الزمالك على إنبي ساعة | الدوري المصري
علي ماهر: يكفيني أن الزمالك "البطل" أهدر الوقت أمامنا.. إدارة إنبي شكرتني عما فعلته ساعة | الدوري المصري
روبن: فرصتي في نهائي مونديال 2010؟ ما أدراكم أن إسبانيا لم تكن ستسجل بعدها؟ ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد

قد ينال إعجابك