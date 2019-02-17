سولاري: لم نخسر الدوري بعد.. وطرد راموس من مخاطر المهنة

الأحد، 17 فبراير 2019 - 19:08

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد رفع الراية البيضاء في المنافسة على الدوري الإسباني، بعد هزيمته المفاجئة أمام جيرونا.

ريال مدريد سقط على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف واحد أمام جيرونا، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

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وقال سولاري في حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "التنافس على الدوري لم ينته، على الإطلاق، لا، لدينا مباراة جديدة الجولة المقبلة، وكل المباريات صعبة تماما كما أظهر جيرونا اليوم، علينا أن نواصل محاولة الفوز حتى نعود للطريق".

وأبدى أسفه للنتيجة: "إنها هزيمة مؤسفة، فرّطنا في 3 نقاط بينما فاز المنافسون، هزيمة مؤسفة لأننا عشنا سلسلة نتائج إيجابية، والآن صرنا أبعد بثلاث نقاط عن يوم أمس".

مضيفا: "هذه هي كرة القدم، جيرونا لعب جيدا، لم يخرجوا من المباراة بعد الشوط الأول عندما تحصلنا على الفرص للتسجيل. في الشوط الثاني تمتعوا بكثير من الطاقة وهددوا مرمانا، ونحن افتقدنا للدقة".

كما حاول تبرير الهزيمة على الرغم من التقدُم في النتيجة: "التراجع لم يكن بدنيا بالضرورة، ربما ذهنيا على مستوى التركيز، مررنا بفترة صاخبة بكثير من النتائج الإيجابية".

وعند سؤاله على طرد سيرخيو راموس، أجاب بشكل مقتضب: "مخاطر المهنة".

مارسيلو لعب مباراته الأولى في الدوري كأساسي منذ مواجهة ريال سوسيداد في 6 يناير، وسولاري سُئل عن مستوى الظهير البرازيلي: "حسنا، أعتقد أنه لعب بشكل جيد".

رصيد ريال مدريد تجمّد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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