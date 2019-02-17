بامبو: مدرب الإسماعيلي بدأ معي بفكرة خاطئة "قلت له لن أجلس احتياطيا"‎

قال كريم بامبو مهاجم الإسماعيلي إن مدرب الفريق سيدومير يانوفيسكي أخذ عنه فكرة غير صحيحة في بداية توليه مسؤولية الدراويش.

وأوضح بامبو عبر قناة أون سبورت: "لقد قيل للمدير الفني أنني مؤهل للعب 20 أو 30 دقيقة كل مباراة، لا أعرف من نقل له هذه الفكرة الخاطئة".

وأضاف: "أبلغت سيدومير أنني لن أقبل الجلوس احتياطيا، وأنني شاركت أساسيا في مباراتين تحت قيادة المدرب السابق جورفان فييرا".

وكشف المهاجم الشاب: "يانوفيسكي لم يغير مركزي، بأنني ما زلت لاعبا صغيرا عمري 24 سنة ومن غير المنطقي أن أبقى احتياطيا".

وواصل؟ "لقد طالبني المدير الفني بضرورة التدرب بكل جدية، والتزمت بتعليماته لذا شاركت معه بانتظام في الفترة الأخيرة".

وسجل بامبو هدفين ليقود فريقه للفوز في مباراته الأخيرة بالدوري أمام النجوم بنتيجة 3-2 أمس السبت.