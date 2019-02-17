يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الزمالك أمام إنبي في الجولة الـ 22 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف

ق. 86 عرضية من النقاز يخرجها الدفاع وتصل الكرة إلى أوباما الذي سدد صاروخ في العارضة.

ق. 79 ثلاثة فرصة متتالية للزمالك. عرضية من عبد الله جمعة سددها بوطيب وتصدى لها عمرو حسام. وارتدت الكرة إلى أحداد الذي أرسلها عرضية وتابعها بوطيب في القائم الأيسر. وانقطعت الكرة في نفس الدقيقة وتمريرة رائعة من ساسي إلى بوطيب، لكن المغربي مرر بشكل غير سليم هذه المرة ليقطعها الدفاع.

ق. 75 حميد أحداد يشارك بدلا من كهربا

ق. 74 شيزا رمضان يشارك بدلا من محمود توبة

ق. 67 أيمن حفني يشارك بدلا من أحمد سيد زيزو.

ق. 66 تمريرة رائعة من ساسي إلى بوطيب ينفرد لكن عمرو حسام يتقدم وينقذ مرماه من الثالث

ق. 62 لوكومبي يراوغ محمود علاء بمهارة فائقة ويسدد في جسد جنش.

ق. 55 جووووول أول لإنبي. عرضية من لوكومبي يقابلها محمد بسيوني بلمسة في المرمى.

ق. 54 كرة ثابتة تنفذ داخل المنطقة، ويقابلها ساسي بلمسة فوق المرمى.

ق. 50 جنش ينقذ موقف محقق. كرة ساقطة مرت من الدفاع وسددها محمود قاعود، لكن جنش تألق وأبعدها إلى ركنية ببراعة.

محمد بسيوني يشارك بدلا من أحمد شكري مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 46 جوووووووول ثااااان. طولية رائعة يتسلمها كهربا، ويراوغ الحارس ويسدد قوية في المرمى.

ق. 35 إنذار لعمر بسام بعد كوع في وجه طارق حامد أثناء التحام هوائي.

ق. 20 جوووووووول أول للزمالك. خالد بوطيب يقطع الكرة من عمرو حسام ويعاقبه بهدف أول للزمالك.

ق. 11 زيزيو يتحصل على مخالفة من حدود منطقة الجزاء.

ق. 8 التهديد الأول. تمريرة رائعة من أوباكا وكهربا ينفرد لكن يسدد فوق المرمى.

بداية المباراة