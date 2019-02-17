تشكيل إنبي - قاعود وعمر بسام يقودا الهجوم أمام الزمالك

يقود محمود قاعود هجوم إنبي أمام الزمالك، فيما يبدأ شادراك لوكومبي الوافد الجديد خلال اللقاء.

أعلن علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس: عمرو حسام.

الدفاع: محمود كالوشا – أحمد صابر – رامي صبري – علي فوزي.

الوسط: محمود توبة – محمود غالي.

أمامهم: عمر بسام – شادراك لوكومبي – أحمد شكري.

الهجوم: محمود قاعود.