قائمة برشلونة - أومتيتي يعود قبل مواجهة ليون

الأحد، 17 فبراير 2019 - 14:58

كتب : FilGoal

صامويل أومتيتي

عاد صامويل أومتيتي إلى قائمة برشلونة مرة أخرى بعد غياب ما يقرب من ثلاثة أشهر.

ويستعد برشلونة لمواجهة ليون الفرنسي مساء الثلاثاء ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة وجود ليونيل ميسي ولويس سواريز ومالكو وفيليبي كوتينيو وبرينس بواتينج وسرجيو بوسكيتس.

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بينما غاب ياسبر سيليسين وأرثر ميلو وتوماس فيرمايلين عن مواجهة ليون.

وكانت أخر مواجهة لصامويل أومتيتي مع الفريق الكتالوني في 24 نوفمبر بعد غياب 9 مباريات متتالية بسبب الإصابة في الركبة، قبل أن تعاوده الإصابة مجددا أمام أتليتكو مدريد.

وغاب أومتيتي منذ 24 نوفمبر حتى الآن في 19 مباراة متتالية بسبب تأثره بالإصابة.

وخاض أومتيتي مدافع الفريق الكتالوني هذا الموسم 8 مباريات فقط مع برشلونة ونجح في صناعة هدف.

صامويل أومتيتي برشلونة

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