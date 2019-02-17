جاتوزو: بيونتك يعيش لتسجيل الأهداف لكن لا أود سماع ثناء على أفراد

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:55

كتب : FilGoal

بيونتك - ميلان - نابولي

أثنى جينارو جاتوزو مدرب ميلان على لاعبه شيشتوف بيونتك الذي واصل تألقه مع الفريق وسجل هدفين في شباك أتالانتا يوم السبت في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي.

وأرجع جاتوزو تفوق ميلان على منافسه في المباريات الأخيرة إلى الروح الجماعية المميزة بين عناصر الفريق.

أخبار متعلقة

شاكير حكما لمواجهة ليون وبرشلونة.. سجل رائع للفريق الكتالوني وسيء للفرنسي جوارديولا يتغنى بسيلفا: عمره 33 لكن يلعب كأنه في الـ18

وقال جاتوزو عقب الفوز الهام على أتالانتا منافس ميلان على المركز الرابع:"بيونتك يعيش لتسجيل الأهداف. يؤدي جيدا بتحركاته ولديه مهارات فنية رائعة. نحن سعداء بوجوده معنا".

وأضاف لاعب ميلان السابق "بصفة عامة، لا أود سماع الحديث عن أفراد، ولكن المجموعة ككل. النتائج تساعدنا، تجلب الحماس. علينا المواصلة على نفس المنوال والعمل بهدوء".

وعزز ميلان موقعه في المركز الرابع بترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 42 نقطة.

ويستضيف ميلان فريق إمبولي يوم الجمعة وبعد 5 أيام يحل ضيفا على لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأحرز بيونتك، منذ انضمامه لميلان من جنوى في يناير الماضي، 6 أهداف في 5 مباريات.

بيونتك ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: ريال مدريد يريد نيمار وسيمنحه 47 مليون إسترليني في الموسم! 6 دقيقة | أوروبا
منزل بواتنج تعرّض للسطو أثناء مشاركته في مباراة برشلونة وبلد الوليد 7 دقيقة | أوروبا
في ذكراهم الـ45.. الحكاية خلف رحيل 48 في حب الزمالك 29 دقيقة | مصر
جاتوزو: بيونتك يعيش لتسجيل الأهداف لكن لا أود سماع ثناء على أفراد 35 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) (0) جيرونا.. كاسيميرو الهداف 41 دقيقة | أوروبا
شاكير حكما لمواجهة ليون وبرشلونة.. سجل رائع للفريق الكتالوني وسيء للفرنسي ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 تركي آل الشيخ يهاجم قرارات مجلس الأهلي: تبحثون عن بطولة زائفة أمام الجماهير

قد ينال إعجابك