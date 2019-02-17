جاتوزو: بيونتك يعيش لتسجيل الأهداف لكن لا أود سماع ثناء على أفراد

شيشتوف بيونتك النادي : ميلان ميلان

أثنى جينارو جاتوزو مدرب ميلان على لاعبه شيشتوف بيونتك الذي واصل تألقه مع الفريق وسجل هدفين في شباك أتالانتا يوم السبت في لقاء حسمه الأول بنتيجة 3-1 في الدوري الإيطالي.

وأرجع جاتوزو تفوق ميلان على منافسه في المباريات الأخيرة إلى الروح الجماعية المميزة بين عناصر الفريق.

وقال جاتوزو عقب الفوز الهام على أتالانتا منافس ميلان على المركز الرابع:"بيونتك يعيش لتسجيل الأهداف. يؤدي جيدا بتحركاته ولديه مهارات فنية رائعة. نحن سعداء بوجوده معنا".

وأضاف لاعب ميلان السابق "بصفة عامة، لا أود سماع الحديث عن أفراد، ولكن المجموعة ككل. النتائج تساعدنا، تجلب الحماس. علينا المواصلة على نفس المنوال والعمل بهدوء".

وعزز ميلان موقعه في المركز الرابع بترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 42 نقطة.

ويستضيف ميلان فريق إمبولي يوم الجمعة وبعد 5 أيام يحل ضيفا على لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأحرز بيونتك، منذ انضمامه لميلان من جنوى في يناير الماضي، 6 أهداف في 5 مباريات.