انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (1) (2) جيرونا.. هزيمة مفاجئة

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:49

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد - جيرونا

يستقبل ريال مدريد ضيفه جيرونا على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني، بغرض استعادة المركز الثاني.

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نهاية المباراة

ق.+95 كورتوا يطلق ضربة رأسية تمر مباشرة إلى جوار القائم مباشرة

ق.90 سيرخيو راموس يتحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويغادر المباراة مطرودا

ق.86 ياسين بونو يواصل التألق ويتصدى لكرة البديل جاريث بيل

ق.75 بورتو يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة من لوزانو تصدى لها كورتوا

ق.71 جيرونا يسدد في القائم بواسطة بورتو

ق.65 كريستيان ستواني يدرك التعادل لـ جيرونا من ركلة جزاء بعد لمسة يد على سيرخيو راموس

ق.58 أنتوني لوزانو يسدد بالرأس وكورتوا يتصدى، ثم يتابع أليش جارسيا في سماء البرنابيو

ق.58 خروج لوكاس فاسكيز ودخول فينيسيوس جونيور

ق.52 كريم بنزيمة يطلق رأسية قوية في الشباك الخارجية

ق.46 مارسيلو يطلق تسديدة قوية وياسين بونو يتصدى ويبعدها إلى الركنية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.44 مارسيلو يسجل هدفا يُلغى بداعي التسلل

ق.41 كريم بنزيمة يفتك كرة وينطلق ويسدد بقوة، إلا أن بونو يتصدى

ق.40 أليكس جرانيّ قائد جيرونا يطلق تسديدة صاروخية تمر مباشرة إلى جوار القائم

ق.25 كارلوس كاسيميرو يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد بضربة رأسية بعد عرضية توني كروس

ق.19 كريستيان ستواني يشن هجمة مرتدة لـ جيرونا ويسدد إلا أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يبعد الكرة

ق.17 لوكاس فاسكيز يمر ببراعة ويسدد من مسافة قريبة، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى جيرونا يتألق ويتصدى

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

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