شاكير حكما لمواجهة ليون وبرشلونة.. سجل رائع للفريق الكتالوني وسيء للفرنسي

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:21

كتب : FilGoal

سونيت شاكير

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إدارة مباراة ليون وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى جينت شاكير.

وسبق للحكم التركي إدارة أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم أبرزهم فوز ليفربول على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

لم يدر شاكير أي مباراة هذا الموسم لفريقي برشلونة أو ليون، لكنه سبق وأدار للفريقين مباريات سابقة.

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ويحل برشلونة ضيفا على ليون مساء الثلاثاء المقبل ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك برشلونة سجل رائع مع الحكم التركي، إذ لم يسبق للفريق الكتالوني خسارة أي مباراة أدارها شاكير.

وأدار شاكير 7 مباريات لبرشلونة جميعهم في دوري أبطال أوروبا وكانت أخرهم الموسم الماضي أمام تشيلسي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وفاز برشلونة في 4 مباريات أدارهم شاكير للفريق أمام فرق بنفيكا (2-0) ويوفنتوس (3-1) في نهائي 2015 وروما (6-1) وأرسنال (2-0)، كما تعادل في ثلاثة أمام روبن كازان (1-1) وتشيلسي (2-2) وتشيلسي مرة أخرى (1-1).

بينما أدار مباراة واحدة فقط لفريق ليون الفرنسي وكانت في دوري أبطال أوروبا أيضا وأمام فريق إسباني.

وانتهى اللقاء الوحيد الذي أداره شاكير لليون بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة في أكتوبر 2011.

دوري أبطال أوروبا برشلونة ليون شاكير

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