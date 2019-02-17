جوارديولا يتغنى بسيلفا: عمره 33 لكن يلعب كأنه في الـ18

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:13

كتب : FilGoal

ديفيد سيلفا

أثنى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على لاعبه ديفيد سيلفا بعد فوز الفريق يوم السبت على مضيفه نيوبورت كاونتي بنتيجة 4-1 في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ديفيد سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال الإسباني عن مواطنه بعد اللقاء:"كان مذهلا. عمره 33، يقاتل، يتغلب على منافسه في الالتحامات الثنائية، جيد حقا".

وواصل "ديفيد لاعب رائع. لعب هنا أمام فريق ينتمي لدوري الدرجة الثالثة كأنه في الـ18 من عمره، لعب مثل فيل فودين".

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وينتظر سيتي قرعة الدور ربع النهائي يوم الاثنين للتعرف على منافسه المقبل.

وشارك سيلفا في 31 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويحل سيتي ضيفا على شالكه الألماني يوم الأربعاء في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ديفيد سيلفا مانشستر سيتي جوارديولا

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