فالفيردي: الرهان على ميسي آمن

الأحد، 17 فبراير 2019 - 12:01

كتب : FilGoal

برشلونة - بلد الوليد - الدوري الإسباني

شدد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على ثقته الكبيرة في نجم الفريق ليونيل ميسي وذلك بعد إهدار قائد الأرجنتين لركلة جزاء أمام ضيفه بلد الوليد في لقاء حسمه نادي بلاوجرانا بهدف يوم السبت في الدوري الإسباني.

وقال فالفيردي بعد اللقاء الذي عزز به برشلونة تصدره لبطولة لا ليجا:"لست متوترا. كنت مقتنعا أنه سيسجل الركلتين".

وواصل "الرهان آمن على ليو. كان بمقدوره تسجيل مزيد من الأهداف".

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وسجل ميسي من ركلة جزاء قبل أن يهدر آخرى في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في الجولة 24 من الدوري.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة مبتعدا بسبع نقاط عن أتليتكو مدريد الوصيف وبثماني نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب والذي يلعب يوم الأحد أمام جيرونا.

ويحل برشلونة ضيفا على ليون الفرنسي يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

برشلونة ميسي

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