تشكيل ريال مدريد - سيبايوس بديلا لمودريتش وبنزيمة يقود الهجوم

الأحد، 17 فبراير 2019 - 11:58

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - ريال بيتيس

أعلن سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد التشكيل الأساسي للفريق لمواجهة جيرونا.

ويستضيف ريال مدريد فريق جيرونا ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل تواجد داني سيبايوس بديلا للكرواتي لوكا مودريتش الغائب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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وجاء تشكيل ريال مدريد الأساسي كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: سرجيو راموس - أودريوزولا - رافائيل فاران - مارسيلو

الوسط: داني سيبايوس - كاسيميرو - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة

ويمتلك ريال مدريد 45 نقطة من 23 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الذي حقق الفوز أمس السبت على رايو فاليكانو بهدف نظيف.

الدوري الإسباني ريال مدريد جيرونا

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