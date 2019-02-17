سانشيز: يقلقني مستواي مع يونايتد.. والجو لم يكن صحيا في عهد مورينيو

الأحد، 17 فبراير 2019 - 11:47

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - مانشستر يونايتد

اعترف أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد بأنه لم يقدم بعد أفضل مستوى له مع الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى تأثره بالابتعاد عن المشاركة بكثرة في اللقاءات حينما كان جوزيه مورينيو يقود النادي.

أليكسيس سانشيز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال التشيلي في حوار مع شبكة بي.بي.سي البريطانية:"أنا لاعب خبير، أعتقد أني أعلم ما علي فعله وما لا يتوجب علي القيام به. ليس عذرا بالنسبة لي المشاركة لعشر دقائق فقط أو 20، لابد أن أؤدي جيدا لأنني هنا من

أجل ذلك، صناعة الفارق".

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وواصل اللاعب البالغ عمره 30 عاما "لوددت أنني قدمت مزيدا من المتعة للنادي. نعم، يقلقني ذلك لأني أثق في قدراتي كلاعب، أريد إظهار ذلك".

وابتعد سانشيز، لاعب أرسنال السابق، عن التشكيلة الأساسية لفريق الشياطين الحمر عندما كان البرتغالي مورينيو هو صاحب القرار في قلعة أولد ترافورد.

وذكرت تقارير أن علاقة مورينيو مع اللاعبين كانت متوترة مما جعل الفريق يتراجع ويحقق نتائج سلبية لتقوم الإدارة بالتخلي عن المدرب وانتداب الشاب أولي جونار سولشاير.

وتذكر سانشيز تلك الأيام قائلا:"مورينيو واحد من أفضل المدربين في العالم لكن في خضم المجموعة كان هناك إحساس أنك في الفريق، ثم خارجه. أحيانا لم ألعب، بعدها لعبت، ثم ابتعدت مجددا وكلاعب تفقد الثقة بسبب ذلك".

وأتم "في النهاية كان الجو غير صحي".

وشارك سانشيز في 14 لقاء بالموسم الحالي للدوري وسجل هدفا وحيدا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

أليكسيس سانشيز مانشستر يونايتد

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