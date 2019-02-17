روبن: ملعب ليفربول هو الأسوأ بالنسبة لي

الأحد، 17 فبراير 2019 - 11:20

كتب : FilGoal

آرين روبن

شدد أرين روبن نجم بايرن ميونيخ على صعوبة مواجهة فريق ليفربول على ملعبه أنفيلد رود وذلك قبل أيام من صدام الناديين في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال الهولندي في حوار مع صحيفة جارديان الإنجليزية:"أعتقد، إذا سألت عن أسوأ ملعب بالنسبة لي، ربما ليفربول".

وواصل "دائما لديك منافس مفضل ولابد من وجود آخر سلبي".

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ويحل بايرن ضيفا على ليفربول يوم الثلاثاء في لقاء الذهاب ويستضيف في أليانز أرينا مباراة الإياب في 13 مارس.

وسبق لروبن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال حين لعب مع تشيلسي. خسر في المرتين بالدور نصف النهائي في 2005 و2007.

بايرن ميونيخ ليفربول روبن دوري أبطال أوروبا

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