تقرير: سيتي يريد ساؤول

الأحد، 17 فبراير 2019 - 11:09

كتب : FilGoal

ساؤول نيجيز

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن نادي مانشستر سيتي يستهدف الحصول على ساؤول نيجيز لاعب أتليتكو مدريد ليكون إضافة إلى وسط ملعب الفريق الذي يتأثر حين يغيب البرازيلي المتألق فرناندينيو.

ساؤول نيجيز

النادي : أتليتكو مدريد

مانشستر سيتي

وكتبت الصحيفة أن مسؤولي الفريق الإنجليزي يرون اللاعب الإسباني خير بديل لفرناندينيو.

ويمتد عقد ساؤول (24 عاما) مع فريق روخيبلانكوس إلى 2026.

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وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد 130 مليون جنيه إسترليني.

وسبق لسيتي إبرام صفقة مع أتليتكو في 2011 حين حصل على المهاجم الأرجنتيني المخضرم سيرخيو أجويرو مقابل 35 مليون إسترليني.

مانشستر سيتي ساؤول نيجيز

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