الإنتاج: لولا عامر لخسرنا 3 أمام الأهلي.. والخطيب صفق له في المدرجات

الأحد، 17 فبراير 2019 - 11:01

كتب : FilGoal

عامر عامر يتصدى لركلة جزاء شيكابالا

أشاد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي بعامر عامر حارس مرمى الفريق رغم الخسارة أمام الأهلي في الدوري المصري.

عامر محمد عامر

النادي : الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي

وفاز الأهلي بهدف نظيف على الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري، رغم إضاعة الأحمر العديد من الفرص وتألق عامر عامر في أكثر من فرصة.

وصرح خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي قائلا "لولا عامر لخسرنا أمام الأهلي بثلاثة أهداف، لقد تصدى لفرص محققة".

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وأضاف عبر برنامج كورة كل يوم "إدارة الأهلي كانت مبهورة بأداء عامر، ومحمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارته صفقوا له أكثر من مرة".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج "لابد أن ينضم عامر عامر لمنتخب مصر ولا يجلس احتياطيا بل يشارك بشكل أساسي، فهو أفضل حارس مرمى هذا الموسم".

وارتبط اسم عامر عامر الفترة الأخيرة بالانضمام إلى النادي الأهلي قبل أن يمدد تعاقده مع الإنتاج الحربي.

واختتم خالد مهدي حديثه "تلقى عامر عدة عروض، ولكن سنناقش الأمر في نهاية الموسم بالتنسيق بين مجلس الإدارة والمدير الفني مختار مختار".

ويقع الإنتاج الحربي في المركز الخامس بعد مرور 22 جولة برصيد 31 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب صاحب المركز الرابع.

الأهلي الإنتاج الحربي عامر عامر

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