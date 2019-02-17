عبد الحفيظ: مواجهة الإنتاج توأم لمباراة برشلونة وبلد الوليد.. أهداف ضائعة بسبب الجماعية المبالغ فيها

الأحد، 17 فبراير 2019 - 10:54

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ

شبه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري بلقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

وتغلب الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في مباراة أهدر فيها الفريق الأحمر العديد من الفرص الحقيقية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "كان يمكننا الفوز أمس السبت بأربعة أهداف، لكن أهدرنا العديد من الفرص".

أخبار متعلقة

تحركات برلمانية لـ "لم شمل" الأهلي والزمالك واتحاد الكرة الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة السادس على التوالي لـ الأحمر.. السولية يقود أهلي "الفرص الضائعة" للانتصار على الإنتاج مناوشات وطرد وبطاقة صفراء بين الأهلي والإنتاج.. رمضان يغيب أمام الداخلية

وتابع "لقد شاهدت مواجهة برشلونة وبلد الوليد وكانت توأم لمواجهتنا ضد الإنتاج من حيث كم الفرص الضائعة السهلة بجانب إهدار ليونيل ميسي لركلة جزاء".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي "الأهلي أهدر العديد من الفرص المحققة بسبب الثقة الزائدة أو الجماعية المبالغ فيها، لا يمكن أن يدخل كل اللاعبين بالكرة إلى الشباك".

وشدد سيد عبد الحفيظ "هناك بعض الحالات كانت تستلزم الطمع، وتحدث مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق في ذلك الأمر عقب المباراة التي كان بالإمكان أن تنتهي بالتعادل من أي فرصة للمنافس".

وعن حلول الجهاز الفني لتلك المشكلة أوضح عبد الحفيظ "هذه الحالة درس مهم للجميع، لأنه مهما كان اسمك وتاريخك لابد وأن تتعامل بواقعية".

وأتم تصريحاته "لا نلتقط أنفاسنا من ضغط المباريات أو نتدرب بشكل طبيعي، نتعامل مع الأمر الواقع ونحاول الأداء بشكل جيد وخلق الدوافع باستمرار".

الأهلي الإنتاج الحربي سيد عبد الحفيظ الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير: سيتي يريد ساؤول دقيقة | أوروبا
تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة ثلاثية في المنطقة الأمامية ضد إنبي 4 دقيقة | الدوري المصري
الإنتاج: لولا عامر لخسرنا 3 أمام الأهلي.. والخطيب صفق له في المدرجات 9 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: مواجهة الإنتاج توأم لمباراة برشلونة وبلد الوليد.. أهداف ضائعة بسبب الجماعية المبالغ فيها 16 دقيقة | الدوري المصري
تحركات برلمانية لـ "لم شمل" الأهلي والزمالك واتحاد الكرة 20 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: التجديد لـ أجايي خلال أيام.. يتبقى الرتوش الأخيرة 25 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 2 صلاح مندهشا: لا أصدق ما يحدث بين أكبر جمهورين في الوطن العربي 3 الأهلي لـ في الجول: مواجهة بيراميدز نهاية فبراير؟ قراراتنا واضحة.. على الكل تحمل مسؤولياته 4 تركي آل الشيخ يهاجم قرارات مجلس الأهلي: تبحثون عن بطولة زائفة أمام الجماهير

قد ينال إعجابك