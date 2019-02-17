عبد الحفيظ: مواجهة الإنتاج توأم لمباراة برشلونة وبلد الوليد.. أهداف ضائعة بسبب الجماعية المبالغ فيها

شبه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني للنادي الأهلي مواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي في الدوري المصري بلقاء برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني.

وتغلب الأهلي على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في مباراة أهدر فيها الفريق الأحمر العديد من الفرص الحقيقية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "كان يمكننا الفوز أمس السبت بأربعة أهداف، لكن أهدرنا العديد من الفرص".

وتابع "لقد شاهدت مواجهة برشلونة وبلد الوليد وكانت توأم لمواجهتنا ضد الإنتاج من حيث كم الفرص الضائعة السهلة بجانب إهدار ليونيل ميسي لركلة جزاء".

وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي "الأهلي أهدر العديد من الفرص المحققة بسبب الثقة الزائدة أو الجماعية المبالغ فيها، لا يمكن أن يدخل كل اللاعبين بالكرة إلى الشباك".

وشدد سيد عبد الحفيظ "هناك بعض الحالات كانت تستلزم الطمع، وتحدث مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق في ذلك الأمر عقب المباراة التي كان بالإمكان أن تنتهي بالتعادل من أي فرصة للمنافس".

وعن حلول الجهاز الفني لتلك المشكلة أوضح عبد الحفيظ "هذه الحالة درس مهم للجميع، لأنه مهما كان اسمك وتاريخك لابد وأن تتعامل بواقعية".

وأتم تصريحاته "لا نلتقط أنفاسنا من ضغط المباريات أو نتدرب بشكل طبيعي، نتعامل مع الأمر الواقع ونحاول الأداء بشكل جيد وخلق الدوافع باستمرار".