بالفيديو - بيونتك يواصل الإبداع ويقود ميلان لفوز هام على أتالانتا العنيد

واصل شيشتوف بيونتك انطلاقته الممتازة مع ميلان وسجل هدفين يوم السبت ليقود الفريق لعودة رائعة أمام مضيفه أتالانتا في لقاء انتهى بنتيجة 3-1 في الجولة 24 من الدوري الإيطالي.

وسجل البولندي، المنتقل في يناير من جنوى إلى ميلان، أول ثنائية له في الدوري مع روسونيري ورفع رصيده إلى 6 أهداف في 4 لقاءات فقط خاضها مع فريقه الجديد.

وتقدم أتالانتا، الذي يقدم موسما طيبا مع مدربه جيان بييرو جاسبيريني، بهدف ريمو فليرير في الدقيقة 33 قبل أن يدرك بيونتك التعادل في الدقيقة 46 قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بتسديدة رائعة على الطائر بقدمه اليسرى.

وواصل ميلان انتفاضته في الشوط الثاني وتقدم له التركي هاكان شالهانوجلو بتسديدة قوية في الدقيقة 55 وبعد 6 دقائق ضرب بيونتك الكرة برأسه داخل الشباك إثر ركلة ركنية مسجلا الهدف الثالث.

ورفع ميلان رابع الترتيب رصيده إلى 42 نقطة ليضغط على جاره اللدود إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والذي حصد 43 نقطة حتى الآن ويلعب أمام سامبدوريا يوم الأحد.

بينما ظل أتالانتا في المركز الخامس وتوقف رصيده عند 38 نقطة بعدما كان الفوز يمنحه المركز الرابع على حساب ميلان وهي المرتبة التي يتأهل صاحبها في نهاية الموسم إلى دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ميلان فريق إمبولي يوم الجمعة بينما يحل أتالانتا ضيفا على تورينو يوم السبت.