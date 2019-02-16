سمولينج: اللعب مع سولشاير ممتع لكنه مثل أي مدرب له جانب سيء

السبت، 16 فبراير 2019 - 23:08

كتب : FilGoal

سولشاير

أثنى كريس سمولينج لاعب مانشستر يونايتد على مدربه أولي جونار سولشاير مشيرا إلى أن الأخير يستخدم أحيانا الحدة إذا لزم الأمر لمعالجة مشكلة ما داخل الفريق.

كريس سمولينج

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال سمولينج في حوار مع قناة ناديه:"أعتقد أن لديه جانب سيء. أعتقد أن كل مدرب لديه ذلك الجانب، ما يطلقون عليه أسلوب استخدام مجفف الشعر (مصطلح في الإنجليزية يستخدم لتشبيه توبيخ شخص لآخر بسبب فعل ما) حين يحتاج الأمر".

وواصل "لابد للمدرب أن يحيط بجميع الأمور. اللعب تحت قيادته ممتع، إنه رائع".

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وقاد سولشاير ثورة في الفريق الإنجليزي منذ تسلمه المهمة خلفا لجوزيه مورينيو.

وفاز سولشاير في 10 مباريات وخسر مرة وحيدة في 12 لقاء قاد فيها يونايتد حتى الآن.

ويستعد الفريق لمباراة صعبة أمام مضيفه تشيلسي يوم الاثنين في الدور ثمن النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

سمولينج سولشاير مانشستر يونايتد

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