بالفيديو - ميسي يعاقب بلد الوليد.. برشلونة لا يسامح المهدرين

السبت، 16 فبراير 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بلد الوليد

تقدّم برشلونة بالهدف الأول على حساب بلد الوليد في الدقيقة 43 من المباراة الجارية على ملعب كامب نو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

برشلونة تلقى أخطر هجمات بلد الوليد في الدقيقة 42 من هجمة مرتدة، وعندما وصلت الكرة إلى ناتشو مارتينيز، بدلا من أن يرسل عرضية إلى زميله الخالي من الرقابة؛ بعَث بكرة طائشة إلى ضربة المرمى.

وقبل أن يرتد لاعبو بلد الوليد، شن برشلونة هجمة مرتدة سريعة، تحصّل من خلالها جيرارد بيكيه على ركلة جزاء، لينفذها ليونيل ميسي بنجاح في الدقيقة 43.

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ميسي سجّل هدفه رقم 30 هذا الموسم في مختلف المسابقات، وهو إنجاز يكرره للمرة الـ 11 في مسيرته.

وهو الهدف رقم 22 لـ ميسي في دوري هذا الموسم، أكثر بثلاثة أهداف من فريق بلد الوليد كاملا.

ميسي برشلونة بلد الوليد الدوري الإسباني

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