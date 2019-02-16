وردة: عانيت ذهنيا في باوك.. كيف لأفضل لاعب في الدوري ألا يشارك بصفة أساسية؟

السبت، 16 فبراير 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

عمرو وردة

بكثير من الدموع تعانق المصري عمرو وردة مطوّلا مع مدربه دامير سانادي عقب الفوز الذي حققه فريقه أتروميتوس على جيانينا بهدفين دون رد في الدوري اليوناني.

وردة خاض مباراته الخامسة مع فريقه الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية قادما من باوك، وسجّل أول أهدافه.

وقال وردة في تصريحات نقلها موقع to10 اليوناني: "تعرفون الوضع الذي عشته في باوك، كنت متوترا، حالتي المثالية لم تكن في وضع مثالي. الآن أنا سعيد لأن دامير سانادي (المدرب) ساعدني كثيرا".

مضيفا: "اليوم سجّلت أول أهدافي، والقادم سيكون أفضل".

وأرجع وردة الفضل في استعادة مستواه لفريق أتروميتوس: "كنت أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني الموسم الماضي مع أتروميتوس، ولعبت في كأس العالم بفضل أتروميتوس".

واختتم اللاعب الدولي المصري متعجبا: "الآن أجيب عن أسئلة الجميع: هل من الطبيعي أن تمتلك أفضل لاعب في الدوري اليوناني في فريقك وألا يلعب بشكل مستمر؟".

وردة (25 عاما) لعب معارا طوال الموسم الماضي، وخاض 28 مباراة، مسجلا 11 هدفا وصانعا 7 أهداف، ومتوجا بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني.

ومع عودته إلى فريقه الأصلي باوك هذا الموسم، لم يحصل وردة على ثقة المدرب، وشارك في 9 مباريات بالدوري اليوناني، منها 4 فقط كأساسي، ليخرج معارا إلى أتروميتوس من جديد.

عمرو وردة أتروميتوس باوك الدوري اليوناني

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