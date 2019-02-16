أرقام في الجول - السولية.. النسر الأخطر

لا يعود الفضل له في فوز الأهلي على الإنتاج الحربي فحسب، بل كان عمرو السولية أهم وأخطر لاعبي القافلة الحمراء أمام كتيبة مختار مختار يوم السبت.

لاعب الوسط المتألق في المباريات الأخيرة مع المدرب مارتين لاسارتي كان أكثر مهدد لمرمى عامر عامر.

بخلاف الهدف الذي منح الأهلي 3 نقاط في مشوار حفاظه على اللقب.. سدد السولية الكرة مرتين بين القائمين والعارضة ومرة خارج إطار المرمى.

4 تسديدات.. 3 منها في إطار المرمى.. وهدف حاسم.

لا يوجد لاعب آخر في الأهلي سدد أكثر من كرة واحدة بين القائمين والعارضة. رمضان صبحي سدد كرة وحيدة وكذلك علي معلول وجونيور أجايي وناصر ماهر وجيرالدو.

استطاع السولية استخلاص الكرة 11 مرة خلال اللقاء الذي أقيم في بتروسبورت. ولم يفقدها سوى مرة وحيدة.